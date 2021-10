Marko Arnautovic non sarà convocato per la sfida di domani sera al Maradona, quindi il tecnico Mihajilovic dovrà fare a meno di lui. In seguito la lista dei convocati:

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Binks, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Theate.

Centrocampisti: Dominguez, Schouten, Svanberg, Vignato, Pyyhtia (33).

Attaccanti: Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk