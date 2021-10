Alvino: “La questione tifo sta molto a cuore al Napoli anche perchè ci perde tanti incassi: le cifre”

Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del ritorno dei tifosi allo stadio: “Ho ascoltato le parole dell’assessore De Lesu sulla free zone e non sono totalmente d’accordo. Questa richiesta è più una fan zone dove ognuno può fare e tifare come vuole, proprio come succede a Roma. Su questo bisogna trovare una soluzione comune e so di certo che a Napoli è un tema molto a cuore. Anche perchè alle casse dei dirigenti azzurri potrebbe costare una perdita di ben 2 milioni di euro. Le posizioni ragionevoli sono quattro, bisogna trovarne una”.