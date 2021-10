Ulivieri: “Sono un appassionato di arbitraggio e vi dico che è un buon momento”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport parlando del momento che sta attraversando la classe arbitrale italiana. Le sue parole:

“Io sono un appassionato di arbitraggio e vi dico che è un buon momento per loro. Vogliono contribuire ad aumentare la qualità dello spettacolo fischiando di meno e accettando il rischio del gioco in velocità. Se non lo vogliono fare allora fischiano sempre rallentando le partite. Questa cosa devono capirla anche gli allenatori”.

SULLA VAR – “Corregge tanti errori. Mentre quelli commessi dalla VAR stessa sono comunque pochissimi. Anche il videoarbitro deve restare un arbitro, nel cuore del gioco e del suo sviluppo”.