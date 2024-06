Donadoni: “Spalletti è una garanzia, le sue squadre sono vincenti”

Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della nazionale italiana, commenta il futuro della nazionale italiana e su Spalletti, l’allenatore ex Napoli, in occorrenza di Euro24. Ecco cosa rivela ai taccuini della Gazzetta dello Sport:

“Il gruppo è molto duro, ma non sono pessimista. L’importante è puntare tutto sul collettivo, visto che non abbiamo grandissime individualità. Dopo una stagione così pesante, dovremo essere bravi a ritrovare presto la condizione atletica. Questo può fare la differenza. Il gruppo però…sarà un bel test, darà la misura del nostro effettivo valore e, se dovessimo andare avanti, come spero e credo, guadagneremmo fiducia e avremmo più chance. Se dovessimo uscire subito, ci sarebbero tante cose da ridiscutere. Spalletti è una garanzia. I risultati parlano da soli, quella compiuta a Napoli è un’impresa. Le sue squadre sono belle e vincenti“.