Del Genio: “Bene Spalletti con la gestione dei cambi, Osimhen devastante

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio che ha espresso il suo parere sulla vittoria di ieri contro il Legia. Ecco quanto detto:

“Mi è piaciuta la gestione dei cambi di Spalletti, in quanto ha fatto delle mosse che hanno dato alla squadra certezza di poter vincere. Osimhen è devastante e incontenibile, nessuno sa come fermarlo, e riesce ad arrivare al tiro con enorme facilità. Ieri mi è piaciuto anche Elmas, si vede che il macedone gode della fiducia dell’allenatore che lo schiera molto spesso in tanti ruoli”.