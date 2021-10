Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero, su Twitter ha commentato la vittoria nettissima del Napoli contro il Legia Varsavia nel girone di Europa League:

“Uno splendido gol di Insigne abbatte il muro del Legia e apre a una vittoria resa netta dalle reti di Osimhen e Politano. Gara non facile dominata in lungo e in largo da un Napoli che vive un gran momento fisico, tattico e mentale. Per il capitano gol ed assist dopo il rigore fallito, ottima prestazione.”