Gds – Juventus, ladri svaligiano la casa di Dybala: l’accaduto

Nella notte tra martedì e mercoledì, prima della gara tra Zenit e Juventus, è stato commesso un furto a casa dell’attaccante bianconero Paulo Dybala, nonostante non sia partito insieme alla squadra per infortunio ma comunque assente in quel momento dal proprio domicilio.

La segnalazione è arrivata dalla vigilanza locale che si è immediatamente accorta di strani movimenti all’interno della villa privata dell’argentino che, dopo il suo compagno di squadra Weston McKennie, si è ritrovato anch’egli vittima di un ennesimo spiacevole evento.

Non si ha ancora un quadro definitivo della refurtiva, ma dalle ultime novità riportate dalla Gazzetta dello Sport pare che siano stati rubati tutti gli orologi di valore della collezione appartenente al calciatore.