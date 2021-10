Fedele: “Eviterei Mertens sottopunta per 90 minuti”

A Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele, che ha espresso il suo parere sul calciatore del Napoli: Dries Mertens. Ecco quanto detto:

“Su Dries Mertens ho un’idea ben precisa della sua posizione in campo. Per me non può fare il trequartista per un’intera partita. Discorso diverso quando entra a partita in corso, perchè in quel preciso istante lui deve spaccare in due la partita. Il gol con il Torino è stato gran parte merito suo con un triplice dai e vai con i compagni, alla fine per il gol c’è stata un pò di fortuna, ma quella non guasta mai”.