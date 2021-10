Tiribocchi: “Osimhen ha doti eccezionali. Mertens? Mi ha sorpreso una cosa di lui”

Simone Tiribocchi, commentatore per Dazn, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Mertens è un ottimo attaccante, nessuno credeva che potesse fare la prima punta invece ha sorpreso tutti a suon di gol. Il Napoli stasera contro il Legia deve tornare a vincere, la squadra di Spalletti deve fare risultato perché deve ristabilire le gerarchie del girone. Il passo falso contro lo Spartak è stato un intoppo che non ci voleva, si complicò tutto con l’espulsione di Mario Rui. Osimhen? Fisicamente incredibile, in modo scherzoso direi che è uno “schizzato”. Come attacca la profondità è formidabile, il gol contro il Toro è una testimonianza delle sue doti eccezionali. Lozano-Mertens-Insigne contro il Legia? Sono attaccanti ben assortiti e che possono fare bene stasera contro i polacchi”.