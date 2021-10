Zamparini: “Speravo Spalletti andasse al Napoli! Osimhen come Cavani? Ecco cosa penso”

Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, è intervenuto Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Spalletti è uno dei migliori allenatori che ho avuto quando ero a Venezia. Mi auguravo andasse a Napoli perché è la persona giusta al posto giusto. Gli azzurri sono un ottima squadra, ma devono formarsi ancora del tutto. Osimhen? Lo conosco poco, non so se è più forte di Cavani, ma può diventare un giocatore come lui o magari superarlo. Il Napoli ne ha bisogno”.