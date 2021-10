D’Agostino su Insigne: “Si cerca di criticare Insigne solo perché..”

L’ex centrocampista dell’Udinese Gaetano D’Agostino ha parlato a 1 Football Club, trasimissione del Il Sogno nel Cuore in onda su 1 Station Radio:

“Come ricordo il mio passaggio dal Palermo alla Roma? Ero giovane ed il Palermo militava in Serie C. Essere richiesto dai giallorossi, per me, fu un onore. Quando la Roma ti chiama per un rinnovo, è il sogno di tutti i bambini che si avvera. In molti provano e poi tornano indietro, ma a me è andata bene, per fortuna. Una grande emozione: quella esperienza mi ha dato forza e speranza.

Frank Anguissa? Il Napoli ha fatto un acquisto ottimo: è bravo in tutte le fasi, in lettura, ha fisicità e passo, e sa difendere. Insomma, è un centrocampista davvero completo”.

D’Agostino ha poi aggiunto: “Lorenzo Insigne sta sbagliando tanti rigori: perché? E’ una questione psicologica? I rigori sono una lotteria, capita di sbagliare. Io non li ho sbagliati mai: qual era il mio ‘trucchetto’? Ne ho segnati dieci su dieci. Come? Variavo la rincorsa ad ogni battuta, la personalizzavo: è un aspetto importante, questo. Insigne è come Francesco Totti, se parliamo del suo essere capitano. Ha ragione Luciano Spalletti, per me: il rigorista è e resta Lorenzo.

Ho una mia idea: si cerca di criticare Insigne ad ogni occasione solo perché non sta rinnovando il contratto, glielo fanno pesare. Evidentemente, non hanno il coraggio di muovergli accuse sul mancato rinnovo”, ha concluso l’ex centrocampista italiano, oggi allenatore.