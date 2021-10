Secondo Sky Sport, Niccolò Zaniolo sta facendo di tutto per poter essere del match domenica contro il Napoli. Il trequartista uscito contro la Juve per un problema al ginocchio vorrebbe essere del match, ma Mourinho invece non è convinto, è più comprensibile ipotizzare il ritorno in campo del giallorosso per la gara contro il Milan in programma il 31 ottobre. Zaniolo salterebbe così le sfide contro Napoli e Cagliari.