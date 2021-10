L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul Napoli e sul profilo dell’attaccante Victor Osimhen.

Il quotidiano, esalta la prestazione del centravanti nigeriano, in occasione della vittoria azzurra di ieri sera, contro il Torino di Ivan Juric.

Autore del gol decisivo per il trionfo partenopeo, il numero 9 del Napoli sembra inarrestabile, tanto da conquistare anche la stampa.

7,5 in pagella per Osimhen, divenuto punto di riferimento per la squadra di Luciano Spalletti.