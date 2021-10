Il Roma – Il Maradona torna a cantare e trascina il Napoli ma senza ultras: i dettagli

Lo stadio Diego Armando Maradona riapre al 75% della capienza dopo la sosta per le nazionali. La squadra di Spalletti fa otto vittorie consecutive sospinto dal suo pubblico che però non ha fatto registrare il tutto esaurito.

Come confermato anche dall’edizione odierna del quotidiano Il Roma, solo 30mila sono stati i tagliandi staccati per il match delle ore 18 con il Torino. Ancora una volta però c’è da registrare l’assenza del tifo organizzato. Gli ultras infatti, ancora in protesta per le restrizioni e le multe inflitte agli spettatori presenti nei settori popolari, si sono radunati alle ore 15:00 fuori al Palazzo Caracciolo, sede del ritiro del Napoli.

I ragazzi di Spalletti sono stati accompagnati fino allo stadio da un corteo impazzito di scooter. I partenopei in campo infatti hanno lottato fino all’ultimo e solo al 80esimo sono riusciti a trovare il vantaggio con Osimhen.

Lo stadio ha fatto il suo dovere ma manca ancora qualcosa in vista soprattutto del Legia Varsavia, match fondamentale per la qualificazione al prossimo turno di Europa League.