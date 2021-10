Nazionale Italiana: possibile sorpresa contro la Svizzera?

L’Italia di Roberto Mancini resta ottimista verso il futuro e la vittoria contro il Belgio ha dato ancora morale e minuti agli azzurri scelti dal C.T. di Jesi. Sull’onda dell’entusiasmo ecco che Mancini potrebbe anche fare una scelta a dir poco “singolare” in vista del match contro la Svizzera. Come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe anche vedersi tra i convocati il giovane Lorenzo Lucca, attaccante che sta facendo le fortune del Pisa a suon di gol. La Nazionale dovrà vincere contro gli uomini di Yakin e Lucca rappresenterebbe un jolly in grado di aiutare l’Italia per ottenere la qualficazione a Qatar 2022.