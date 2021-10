Tuttosport – Il Genoa punta Giuntoli come direttore sportivo! Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha lanciato una clamorosa indiscrezione riguardante il futuro di Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano pare che il Genoa della nuova proprietà americana, abbia messo nel mirino il direttore sportivo degli azzurri, per sostituire il dimissionario Marroccu. L’attuale ds dovrebbe lasciare l’incarico a breve, sostituito ad interim da Taldo affiancato da Giandomenico Mesto. Per il futuro però c’è la volontà di portare in Liguria uno dei protagonisti delle ultime stagioni dei partenopee.