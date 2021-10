Modugno: “Meret titolare con il Torino. Insigne? La volontà di tutti è chiara”

Il giornalista Sky, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale degli azzurri, per parlare di tutte le situazioni che riguardano la squadra partenopea:

“Il Napoli sta bene, ma ci sono alcune variabili dettate dalle nazionali. Osimhen, ad esempio, è tornato solo ieri pomeriggio, mentre Ospina tornerà tardi e contro il Torino vedremo probabilmente Meret dall’inizio. Non so più, ad oggi, se lui sia ancora il titolare della porta azzurra come lo era ad inizio stagione. Questione Insigne? La questione è delicata, ma la volontà di tutti è chiara e vogliono continuare insieme“.