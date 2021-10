Zoff sui capitani in scadenza: “La fascia per me era un valore”

Dino Zoff, ex capitano della Juventus e dell’Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera; parlando in particolare sui capitani in scadenza e sul valore della fascia di capitano:

“La fascia per me era un valore, ora non lo è più: tutti si battono per ottenere contratti migliori.

Quel ruolo è importante e dovrebbe essere assegnato non in base al numero di presenze ma alla personalità, all’abilità nel trasmettere principi ai compagni, alla capacità di confrontarsi con l’arbitro. Vedo il rugby e mi sembra che sia tutto diverso, lì sono davvero all’avanguardia per la sportività dei comportamenti”.