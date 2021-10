Torino, Juric ritrova Zaza e Belotti per la sfida contro il Napoli

Il Torino visita il Napoli allo Stadio Maradona con i suoi migliori uomini. È quello che scrive l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, che riporta il ritorno in squadra dei principali centravanti granata.

Simone Zaza è praticamente pronto, mentre Andrea Belotti ha cominciato ad allenarsi in gruppo a pieno regime. Il centravanti azzurro ha una settimana davanti a sé per dimostrare di poter scendere in campo al Maradona. Nessuno dei due – specifica la Gazzetta – può comunque garantire un impiego superiore ai 45′, ma Ivan Juric potrà contare sul loro impiego.