Franco Baresi: “Maradona è stato un grandissimo”

Franco Baresi ex campione del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews parlando del rapporto con suo fratello Giuseppe e delle sfide contro Maradona:

“Quando incontravo mio fratello non era un avversario normale, per fortuna giocavamo entrambi in difesa e quindi non l’ho incontrato spesso. Se l’avessi incontrato sicuramente l’attenzione non poteva mancare”.

“Maradona è stato un grandissimo, quando l’ho incontrato ci sono state partite molto belle. In quegli anni lì Milan e Napoli lottavano per lo scudetto e per noi incontrarli era sempre uno stimolo enorme, ci caricava. Maradona ci ha fatto qualche gol, è stato straordinario. I duelli con lui li ricorderò sempre”,