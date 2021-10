Paolo Del Genio, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha presentato la partita di domenica prossima tra il Napoli di Spalletti e il Torino di Juric.

“Napoli-Torino? Mi aspetto qualche cosa di diverso dal Napoli, perché non è mai facile giocare contro le squadre di Juric, si deve cercare sempre qualche soluzione diversa. Da Juric invece non mi aspetto uno snaturamento, ma se deciderà di giocare uomo contro uomo dovrà farlo bene per tenere Osimhen”.