De Maggio sicuro: “Insigne non lascerà il Napoli, vi spiego perchè”

Il noto giornalista, Valter De Maggio, in onda ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha detto la sua in merito al rinnovo di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole: “Sulla situazione voglio sbilanciarmi, Insigne non lascerà mai il Napoli per un’altra squadra! Ha il cuore partenopeo e non intende separarsi dal team della sua città di cui, tra l’altro, è anche il capitano. La situazione è molto spinosa ma sono sicuro che alla fine ADL e l’entourage del ragazzo riusciranno a trovare un’intesa. Insomma c’è ancora tanto lavoro da fare ma, massimo per metà campionato, avremo degli sviluppi certi e positivi sulla vicenda“.