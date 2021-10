Foschi: “Il Napoli dovrà battere l’Inter per lo scudetto! Vi dico la mia sugli azzurri e l’Atalanta”

L’ex noto direttore sportivo di Palermo e Torino, Rino Foschi, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sulla Serie A ed il Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli al momento è in gran forma e gran parte dei meriti vanno dati soprattutto a Luciano Spalletti! L’Inter per me resta la squadra da battere per cui gli azzurri, se vogliono arrivare fino in fondo, dovranno vedersela con la squadra di Inzaghi. Anche il Milan è in crescita e gioca un bel calcio ma la vedo leggermente indietro rispetto alle altre due.

L’introduzione della Nations League è un modo per cercare di far entrare più soldi nel calcio. Bocciata la Superlega, i più grandi dirigenti sono al lavoro per trovare un’alternativa redditizia. Io non sono assolutamente d’accordo, così come non gradisco assolutamente la possibilità di giocare i Mondiali ogni due anni.

Bisognerebbe che gli organi preposti facciano maggiori controlli sulle società che fanno girare i soldi in maniera piuttosto furba. Senza regolare i bilanci e facendo plusvalenze con giocatori presi a parametro zero. Le uniche società che, da questo punto di vista, sono state sempre impeccabili sono proprio il Napoli e l’Atalanta“.