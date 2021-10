Di Marzio: “Questo è il Napoli di Spalletti! Su Osimhen…”

Gianni Di Marzio, opinionista, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, dove ha parlato di vari argomenti riguardanti il Napoli.

“Mertens dietro la punta al posto di Zielinski? Si dovrebbe tornare al 4-2-3-1. Fabian Ruiz? Lui è portato a sinistra che è il suo ruolo. Anguissa sta un po’ sul centrodestra e poi c’è bisogno di uno che corra e si inserisca, penso che Elmas potrebbe fare questo movimento tattico. E lo farebbe molto meglio sia di Zielinski che di Mertens. A partita inoltrata però Mertens lo può fare. Petagna può fare un po’ a spallate, buon rincalzo ma può servire solo per pochi momenti. Io punterei più su Mertens che sugli altri. Il Napoli di Insigne oppure Osimhen? No, di Spalletti! Ha preso la squadra con la voglia di far bene e le idee molto chiare. Il fatto stesso di aver migliorato tecnicamente Osimhen è ottimo. La forza di Spalletti è stata di aver trovato questo Anguissa che ha dato equilibrio al centrocampo. Spero che Insigne rinnovi il prima possibile. Al momento Osimhen è il primo attaccante in Italia”.