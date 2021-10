CdM – Ancelotti tra i possibili testimoni del caso di ammutinamento

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla famosa questione dell’ammutinamento post Napoli-Salisburgo. Secondo il quotidiano il Napoli potrebbe portare in tribunale gli ammutinati della sera del 5 novembre 2019. Attualmente nella vicenda sono coinvolti anche tre ex azzurri come Hysaj, Maksimovic e Allan. La richiesta per i primi due è quella del 25% dello stipendio, mentre per il brasiliano si tratta del 50% dello stipendio, dovuto allo screzio con il vice presidente Edoardo De Laurentiis. Il brasiliano potrebbe difendersi, decidendo di coinvolgere nell’udienza anche l’allenatore dell’epoca, ovvero Carlo Ancelotti, oltre ai due ex compagni.