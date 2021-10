A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Fulvio Collovati, che ha espresso il proprio parere in merito all’episodio di razzismo nei confronti di Koulibaly. Ecco quanto detto:

”L’episodio di Koulibaly? Ormai non mi esprimo più, perchè di fronte a questi imbecilli è superfluo anche dire qualcosa. Per fortuna ci sono le telecamere di sorveglianza e le dobbiamo sfruttare a pieno per cacciare codesta gente, che insulta in maniera becera i giocatori di colore dagli stadi”.