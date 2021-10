Gazzetta – Osimhen ha già attirato l’attenzione di tre big europee

Victor Osimhen è partito alla grande in questa stagione.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il suo rendimento fino ad ora è stato da attaccante di prima fascia a livello europeo e tra i primi in Serie A: attualmente servirebbero almeno 110 milioni di euro per strapparlo al club azzurro e tre big europee starebbero monitorando il suo profilo con molta attenzione: i due club di Manchester e il Paris-Saint-Germain sono sullo sfondo e potrebbero azzardare qualsiasi mossa.

Il Napoli vuole tenerselo stretto ma a suon di goal è inevitabile che la punta inizi a farsi notare. L’investimento azzurro ha pagato ed ora si stanno vedendo i risultati.