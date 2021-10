Giuffredi: ”Mario Rui incompatibile con Gattuso, andrà via solo dopo una grande stagione”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, che ha espresso la propria opinione in merito al proprio assistito. Ecco quanto detto:

”Mario Rui l’hanno scorso ha vissuto un anno difficile a causa dell’incompatibilità caratteriale con Gattuso, non per colpe del mister, ma per il fatto di avere due caratteri molto forti. Non parlo più del mio assistito come giocatore perchè ci sono sempre opinioni discordanti. Prima del campionato ho sempre ribadito che Mario Rui non si sarebbe mosso da Napoli; lo farà solo dopo una grande annata. Tutto il resto è rimandato a giugno”.