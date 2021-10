Gli uomini di Roberto Mancini sono pronti alla sfida di stasera, alla semifinale di Nations League contro la Spagna. Sfida importante, avversario notevole e lo stadio che ospiterà la partita non è da meno. A sottolinearlo è proprio la nazionale azzurra sul profilo Instagram. Infatti, l’Italia ha postata una foto del San Siro e ha scritto come didascalia: “Un grande stadio per una grande sfida”. Di seguito il post dal profilo Instagram ufficiale degli azzurri: