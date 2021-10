Il giornalista Enrico Varriale finisce tra le pagine nere della cronaca essendo indagato per stalking e lesioni personali aggravate, a carico dell’ex compagna. Come riporta Adnkronos, ora la RAI deve prendere provvedimenti per evitare diffamazioni all’intero gruppo, ecco che la decisione prevede l’allontanamento del giornalista da ogni apparizione televisiva fino al chiarimento della faccenda. Proprio Varriale soi difende dichiarando al Corriere della Sera:

“Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi. È una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale. Purtroppo, però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse del tutto false. Sono sicuro che riuscirò a dimostrare la loro infondatezza facilmente e a farlo in tempi brevi”.