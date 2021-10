L’ex difensore del Napoli Ciro Ferrrara torna sulla questione razzismo e sugli episodi del Franchi al termine del match contro la Fiorentina. Così Ferrara ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione “Si gonfia la rete”:

“Koulibaly? Qualsiasi tipo di discriminazione è una roba vergognosa, non si tratta di stupidi ma di stronzi. Per quanto mi riguarda la cosa più immediata da fare è identificarli e sbatterli fuori dagli stadi, così come fanno in Inghilterra e ultimamente è accaduto anche a Torino, con la Juventus che si è adoperata per cacciare via la persona. Sono sicuro che la Fiorentina farà altrettanto. Se discrimini, stattene a casa e non rompere le palle allo stadio. I fiorentini spesso usano l’ironia: quando mi fratturai tibia e perone qualche giorno dopo andammo a giocare a Firenze con la Juve e ci furono gli striscioni “Ferrara corri al Mondiale”, “Ferrara salta con noi” e “Ferrara sei proprio un ragazzo in gamba”. Ironico e ci sta. Tutto il resto, che se ne stessero a casa e non rompessero le palle. Piena solidarietà a Koulibaly, Osimhen, Anguissa e a tutti coloro che ricevono discriminazioni”.