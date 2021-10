Ferrara: “Ho avuto la fortuna di vincere diversi campionati”

Ciro Ferrara attualmente opinionista di DAZN, ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di si Gonfia la Rete, in onda su Radio Marte:

“Ho avuto la fortuna di aver condiviso tutti i 7 anni di Maradona al Napoli, persino nello stesso condominio per un periodo. Fu una favola, ero un ragazzino di 17 anni che si trovava di fronte a tanti professionisti e soprattutto al più grande di tutti. Ora vengo riconosciuto più per le pubblicità che per la carriera, 500 presenze buttate via così, è incredibile”.

Inoltre, sul Napoli attuale, aggiunge: “Spalletti? Io sono particolarmente entusiasta di quello che stanno facendo i ragazzi e il tecnico perché riesce a vincere partite in diversi modi, a volte giocando bene e altre volte soffrendo. Questo è un aspetto importante: ho avuto la fortuna di vincere diversi campionati e la continuità è una cosa importante. Ottenere risultati durante una domenica complicata può essere decisivo alla fine. Chiaramente il percorso è ancora lunghissimo e sarà pieno di insidie ma penso che il Napoli sia partito molto bene”.