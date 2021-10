Fedele: “Questo è un Napoli cucito solo per Osimhen. Vi spiego”

Enrico Fedele è stato ospite della nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte. L’ex dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Razzismo? Io e Cannavaro siamo stati protagonisti di improperi che nemmeno immaginate. Definirli maleducati è poco, sono persone che non meritano un posto nella società. E’ da 60 anni che sento sempre le stesse cose.

Questo è un Napoli cucito per Osimhen. Non esistono altri giocatori, in assoluto è il Napoli di Osimhen. Si gioca in funzione di un giocatore che terrorizza le difese alte. Infatti se Osimhen non viene marcato con un giocatore davanti e uno dietro arriva in porta”.

Il Napoli può vincere lo Scudetto? “Se il Napoli non viene tradito da fattori esterni può lottare per i primi posti“.

Rigore sbagliato da Insigne? “Gran parata d’istinto ma il rigore era centrale. Sappiamo che Insigne non è un rigorista nato. I rigori si possono sbagliare ma quando ne sbagli tanti vuol dire che sei bravo a tirarli, ma non che tu sia rigorista”.

Anguissa è stato importante per la copertura che dà. Il Napoli, però ha bisogno di un terzino sinistro, magari magari con un colpo all’Anguissa“.