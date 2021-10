Fabio Cannavaro: “Allenare il Napoli? È la mia storia… non escluso nulla”

Fabio Cannavaro, napoletano ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a AS, in cui ha spiegato come in futuro vorrebbe allenare in Europa. Le sue parole:

“Non ho lasciato il campionato cinese per ragioni economiche, ma perché i protocolli anti-Covid erano diventati insostenibili. Ho passato alcuni anni in una squadra forte in cui ho ordinato le mie idee di calcio. Ora vorrei tornare in Europa. Napoli e l’Italia fanno parte della mia storia, la mia priorità è allenare in Europa, ma non chiudo alcuna porta”.