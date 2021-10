Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non ci sarebbero novità per il possibile rinnovo dopo l’incontro di non molto tempo fa tra l’agente e la dirigenza azzurra. La trattativa non sarà facilissima, ma il fatto che il Napoli abbia già fatto un’offerta concreta è un buon punto. Ora però toccherà anche al capitano decidere, al di là dei soldi, se restare all’ombra del Vesuvio e quindi sedersi a trattare con ADL.