Repubblica – Servono prese di posizione nette per stroncare i cori razzisti

Il Napoli è stato vittima di cori razzisti molto spesso negli ultimi anni.

Come sottolineato dall’edizione de La Repubblica, gli insulti crescono a dismisura anche in base al rendimento importantissimo che il Napoli sta avendo in campionato. Una condizione che appare evidente e che andrebbe stanata con prese di posizione forte per evitare che questi fenomeni possano ripetersi, ogni volta, senza una reale conseguenza importante. E’ arrivata l’ora di mettere in risalto la parte macabra e malata che circoscrive il vivere quotidiano e fa un male abnorme all’umanità senza rendersene conto.