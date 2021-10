Michele Criscitiello, volto noto di Sportitalia, ha parlato dell’inizio di stagione del Napoli nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb. Infatti, il giornalista, ha osannato il Napoli definendolo “spettacolare” ed ha definito la vittoria del Napoli un messaggio per le milanesi. Inoltre Criscitiello ha dichiarato che questo può essere l’anno del Napoli e che sarebbe fantastico per il sistema italiano una vittoria degli azzurri