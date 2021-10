Napoli, sono dodici i convocati per le rispettive Nazionali: ecco chi partirà

Con una nota ufficiale, la SSC Napoli ha diramato la lista dei calciatori che saranno impegnati con le proprie Nazionali in questa sosta. Di seguito, la nota della società:



“Sono 12 gli azzurri impegnati con le rispettive Nazionali. Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne sono stati in seriti nella lista del CT Mancini per la semifinale di Uefa Nations League in programma mercoledì 6 ottobre allo Stadio Meazza di San Siro. Questi gli altri azzurri convocati per i match di qualificazioni ai Mondiali 2022: Victor Osimhen, Hirving Lozano, Eljif Elmas, Frank Anguissa, Kalidou Koulibaly, Stanislav Lobotka, David Ospina, Amir Rrahmani, Piotr Zielinski”.