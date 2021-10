Montefusco: “Napoli? Forte come un anno fa ma con Osimhen in più. Ecco qual è stato il miglior acquisto”

Vincenzo Montefusco parla del Napoli a punteggio pieno in Serie A ai microfoni di Tuttomercatoweb. Di seguito, le sue dichiarazioni:

“Napoli? Forte come l’anno scorso, con Osimhen in più e un allenatore che ha esperienza maggiore. Non vedo avversari che mettono in difficoltà il Napoli, è una formazione che va bene in tutto. Anche se vincono i calciatori, l’acquisto migliore è stato proprio quello di Spalletti, finora a parte la coppa non ha sbagliato nulla. Diversamente da Sarri legge meglio la partita: se deve cambiare qualcosa lo fa. Può essere l’anno buono, ma vediamo come saranno le partite con Inter, Milan, Roma”.