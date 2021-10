Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha presentato il centro VAR nel paese in Brianza di Lissone. Infatti tutti gli arbitri, designati al VAR, saranno in questo unico grande edificio. Il presidente ha parlato ai microfoni dell’ANSA: “Siamo stati i primi in tutta Europa, nessuno ha una Var Room come quella che si trova in Italia”