SOCIAL – Insigne guarda la prossima partita

Il Napoli espugna anche l’Artemio Franchi battendo per 2-1 la Fiorentina e andando in sosta a punteggio pieno con 7 vittorie su 7. Il più deludente di oggi è stato il capitano. Lorenzo Insigne non ha brillato, però non demorde e mostra subito la sua carica sui social. Il numero 24 ha postato una foto di squadra e ha scritto come didascalia: “Vittoria importante che ci fa proseguire in questa magnifica corsa, ma non bisognerà mai abbassare la concentrazione. TESTA ALLA PROSSIMA”. Di seguito il post dal profilo Instagram ufficiale del calciatore: