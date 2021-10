KKN – Trombetti: “Un grave errore non comprare un terzino sinistro”

A Radio Kiss Kiss , Guido Trombetti, ha rilasciato un’intervista riguardo il momento del Napoli dopo la sconfitta: “Servirebbe un esame psichiatrico a chi dimentica con una sconfitta tutto quello che ha fatto il Napoli finora in stagione e spara su Spalletti per il turnover. C’è stato semplicemente un episodio avverso, quello dell’espulsione di Mario Rui, l’unico uomo che non ha il sostituto in panchina. Terzino sinistro? Un errore non averlo preso, ma il Napoli ha fatto quello che poteva, scegliendo di prendere un centrocampista e non un terzino. Invece di prendersela con Mario Rui, Petagna e Zielinski si spara su Spalletti. Non lo trovo giusto. Zielinski non è più una grande promessa, ma una piccola realtà”.