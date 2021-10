Italia, Mancini: “Estate fantastica a livello sportivo. Mondiali ogni due anni? Vi dico la mia”

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, rilasciando alcune dichiarazioni:

“È stata un’estate meravigliosa a livello sportivo e noi siamo stati felici per aver riempito di gioia tutti gli italiani. All’Italia auguro di tornare alla normalità, che i giovani tornino a scuola e che il Paese riparta alla grande anche grazie alla spinta dello sport di questa estate. “Abbiamo avuto più difficoltà al primo raduno dopo l’Europeo, ora hanno giocato diverse partite e stanno tutti meglio. Speriamo di fare una buona semifinale e se possibile anche una buona finale. Sono le quattro migliori europee, per noi è importante la Nations League. Sarà data la possibilità non solo a chi ha vinto l’Europeo di giocare. Non voglio dire di no o di sì, ma il Mondiale è una cosa talmente straordinaria che aspettarlo quattro anni diventa un’emozione. Farlo ogni due, c’è il rischio che diventi una cosa normale”.