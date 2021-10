FIGC: “Entro il 2024 non ci saranno più proprietari di più club”

Ieri mattina si è svolto il Consiglio Federale, al termine del quale la FIGC ha diramato un comunicato ufficiale:

“Il Consiglio ha approvato all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un Club professionistico con l’obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell’affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l’inizio della stagione 2024/2025″.

Ciò riguarda da vicino anche Aurelio De Laurentiis, presidente, oltre che del Napoli, anche del Bari, attualmente in Serie C. Il patron romano dovrà, quindi, trovare una soluzione entro il 2024, data entro la quale dovrà dismettere le quote di una delle due società altrimenti ci sarà la decadenza di quello acquistato più recentemente, in questo caso il club pugliese.