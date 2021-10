Fiorentina-Napoli, stadio Artemio Franchi verso il tutto esaurito

Domenica alle ore 18:00 andrà in scena Fiorentina-Napoli, gara valevole per la settima giornata di Serie A. La sfida tra queste due compagini è storicamente una partita molto sentita da entrambe le squadre ele tifoserie, oltre ad essere spesso sinonimo di spettacolo e tensione. A testimoniare questo, ci sono anche i numeri: lo stadio Artemio Franchi di Firenze è già quesi tutto esaurito e si va verso il sold out, che sarà il primo della stagione, come riporta La Nazione, che spiega come saranno presenti anche 450 napoletani.