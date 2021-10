Il Napoli, ieri, ha perso la sua prima gara stagionale contro lo Spartak: una sconfitta che ci può stare, ma che allo stesso tempo non ci voleva perché complica leggermente il cammino nel girone di Europa League.

Ieri l’espulsione di Mario Rui ha un po’ destabilizzato la squadra, che per 60 minuti ha dato tanti cuore, ma poca lucidità in campo. Oggi, Alessandro Barbano, sulle colonne del Corriere dello Sport, analizza lo stop improvviso e inaspettato degli azzurri.

Infatti, per il direttore del Corriere dello Sport, è non ipotizzabile costruire una squadra che abbia un attacco così importante davanti, ma che dietro fa fatica e paga, tante volte, per i goal subiti dagli errori dei singoli. Inoltre, anche Spalletti ha le sue responsabilità.

Schierare una squadra difensiva dopo l’espulsione è stato controproducente, in quanto molti degli interpreti in campo fanno ancora fatica in fase di non possesso, senza contare che questi giocatori, al momento dell’uscita di Insigne, non hanno saputo prendersi la squadra sulle spalle(Zielinski in primis, un leader tecnico ma non ancora caratteriale).