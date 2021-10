Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto della sconfitta per 3-2 del Napoli contro lo Spartak Mosca in Europa League:

“Bello e possibile in campionato, di colpo il Napoli riscopre vecchi difetti psicologici – la tenuta mentale – oltre che ataviche problematiche, come quella del terzino sinistro. Ormai da quasi 4 anni la squadra ha perso Ghoulam, ma la mancata integrazione della rosa in quel ruolo continua a pesare”.