Anche ieri, Lorenzo Insigne, fin quando è stato in campo, ha dimostrato di essere il leader di questa squadra, e, purtroppo, anche per via della sua assenza, il Napoli è andato in confusione.

Ormai il 24 è l’anima di questa squadra e se ne è accorto anche ADL, che ieri ha incontrato Pisacane, l’agente del calciatore a pranzo: ADL avrebbe registrato la volontà di Pisacane di rinnovare il contratto, per cui da entrambe le parti c’è la volontà di continuare il rapporto.

ADL avrebbe messo sul piatto due offerte: una più sostanziosa e più ricca in caso di qualificazione Champions, un’altra in caso di nuova esclusione dalla coppa dalle grandi orecchie che prevede un ingaggio probabilmente ridotto, in linea con l’austerity che da quest’anno ha iniziato a intraprendere ADL.

Questa situazione è stata recepita dall’agente, per cui al momento l’addio a fine anno si allontana: e, probabilmente, già la settimana prossima, sfruttando la sosta, tutto ciò potrebbe essere messo nero su bianco nella sede della Filmauro.

Fonte: La Repubblica