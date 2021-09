Gazzetta – Spalletti e la gradualità di ricambio dei calciatori

Spalletti ha precisato alcuni dettagli sulla rosa azzurra in conferenza stampa.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, sarebbe opportuno avere come obiettivo quello di muoversi tutti insieme verso un unica direzione. Il tecnico specifica: “Con la rosa che abbiamo potrei cambiare tutti, perchè se non hai una rosa all’altezza non puoi giocarti questa competizione. Però serve gradualità, non sarebbe una buona scelta cambiarli tutti. Ne cambierò tre o quattro per la sfida di domani”.

Il messaggio è chiaro e va a definire un aspetto tattico definito in questo nuovo Napoli, figlio del proverbio arcinoto “squadra che vince non si cambia”. Pochi cambi, servono soprattutto cambi giusti per ottenere ancora la vittoria.