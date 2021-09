Repubblica – Servirà un Napoli affamato per battere lo Spartak

Servirà un Napoli affamato per vincere contro lo Spartak Mosca.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, la squadra allenata da mister Spalletti non dovrà “peccare di presunzione” in una gara importante per le sorti del girone. Servirà autostima, ancora tanta per continuare a sognare in grande dopo un inizio di stagione fenomenale. Sarà importante tenere alta la concentrazione per raggiungere uno degli obiettivi più importanti, che fa capo alla qualificazione agli ottavi di Europa League(condizione possibile solo con il primato del girone).